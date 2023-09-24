Владимир Остапчук похвастался 23-летней женой топлесс в постели

Украинский шоумен Владимир Остапчук не удержался, чтобы не похвастаться своей женой Екатериной Полтавской.

В сторис своей страницы в Instagram Остапчук разместил снимок, на котором 23-летняя Екатерина топлесс изображена в постели и прикрывается одеялом. Когда Владимир делал фото любимой, а она в то время, похоже, снимала селфи.

Жена Владимира Остапчука Екатерина / Фото: instagram.com/poka.tya

В свою очередь Полтавская рассказала, что они с мужем находятся во Львове, где у Остапчука была работа. Кроме того, Полтавская частично показала номер в гостинице, где они остановились и раскрыла некоторые факты об их паре.

Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото: instagram.com/poka.tya

Так вот, Полтавская призналась, что ее муж – очень чистоплотный человек. И даже перед уборщицей в отеле наводит порядок. А вот Екатерина дома следит за чистотой, а в путешествиях, по словам Полтавской, она "свинья":

"Поэтому он ходит по номеру с закрытыми глазами, а я в потоке и ресурсе и меня ничего не беспокоит", – объяснила Екатерина.

Володимир Остапчук с женой во Львове / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с женой во Львове / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская похвасталась перед поклонниками своими формами. Девушка показала фото, на которых позировала в полупрозрачном нижнем белье.

Читайте также: