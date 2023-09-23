Девушка Дантеса Кацурина рассказала, как в Польше поступают с русскоязычными книгами

Даша призналась, что была приятно удивлена отношением поляков к изданиям на русском языке.

Девушка шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумэн Даша Кацурина ведет свой бизнес на две страны – Украину и Польшу.

Часто по работе Даша бывает в Варшаве и рассказала о ситуации, свидетельницей которой стала. Как поведала Кацурина в своем Telegram-канале, когда она пришла на "Новую почту" в польском городе, то была приятно удивлена, как здесь относятся к книгам на русском языке:

"Сейчас на "Новой почте" в Варшаве. Русскоязычные книги российских издательств не могут пересекать границу с Украиной. Вау. Как хорошо и приятно", – поделилась Даша.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В то же время Кацурина рассказала и о печальном факте. По словам бизнесвумен, ее мама, работающая в издательстве, делилась с ней, что с 2014 года РФ выкупала права на перевод иностранной литературы, чтобы наши издательства не могли ее переводить на украинский:

"Мама (моя мама работает в издательстве) рассказывает, что с 2014 года русня и российские издательства выкупали права на перевод не только на русский язык, но и на украинский. Намеренно, чтобы наши издательства не могли переводить и выпускать иностранные топ издания. А мы потом удивлялись, почему так мало книг в переводе", – рассказала Даша.

Напомним, ранее бойфренд Даши Кацуриной Владимир Дантес насмешил фанатов селфи с детьми своей возлюбленной, на котором предстал с измученным видом.

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