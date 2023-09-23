Анна Тринчер в одном только нижнем белье показала, как держит себя в форме

Певица и блоггер Анна Тринчер показалась в обольстительном образе во время занятий спортом.

В своих Instagram-stories знаменитость опубликовала пикантные фото, на которые делает физические упражнения дома в одном только нижнем белье. Свое тело Тринчер показала в нежном комплекте из атласа молочного цвета.

Артистка поделилась, что тренировка удалась и она чувствует себя после нее гораздо лучше, что бывает довольно редко.

"Один из тех редких моментов, когда меня наконец-то зарядил спорт и добавил ресурса. И после него я не имею вид истощенной собаки", — поделилась певица.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам Анны, долгое время она комплексовала, ведь видела на чужих фото идеальную картинку и не считала себя такой же. Поэтому сейчас звезда пытается показывать себя такой, какова она на самом деле, чтобы ее фаны не строили иллюзий.

"Я, как человек, выросший в идеальном мире соцсетей и всегда думавший, что не знаю что-то не так, не хочу для вас создавать иллюзий. Я только на пути налаживания своих здоровых отношений с телом. Поэтому сейчас максимально нежно, без труда, делаю тренировки", — написала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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