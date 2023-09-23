Илона Гвоздева, которая хочет увеличить грудь, показалась топлесс

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась фото с соблазнительной фотосессии.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новую фотографию, для которой решилась раздеться. В кадре Илона позировала в стильном костюме яркого фиолетового цвета. Под жакет Гвоздева не стала одевать ничего – танцовщица лишь осторожно прикрыла обнаженную грудь руками.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В публикации танцовщица подробнее рассказала подписчикам о своей предстоящей операции. Как ранее рассказала Гвоздева, она решила сделать маммопластику. По словам хореографа, она уже давно мечтала увеличить грудь, а в прошлом году уже почти легла под нож хирурга.

"Перед тем как отважиться на маммопластику, я годами изучала эту историю, начиная от опыта подруг, консультаций с врачами и клиниками до осмотра различных фирм имплантатов, миллионы фото "До" и "После" и даже ощущения тактильные. Было даже так, что в прошлом года я почти уже легла на оперирование и война все изменила и сейчас думаю, может так мало случиться! Потому что потом было не до того... К выбору имплантатов я подошла очень серьезно, все же мое тело и мое здоровье, так что они должны быть лучшими и безопасными! Я выбрала новое поколение высокотехнологичных имплантатов, получивших одобрение контролирующих органов в более чем 85 странах мира", — рассказала Илона.

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