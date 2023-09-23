Анна Трінчер у самому лише спідньому показала, як тримає себе у формі

Співачка та блогерка Анна Трінчер показалася у звабливому образі під час занять спортом.

У своїх Instagram-stories знаменитість опублікувала пікантні фото, на який робить фізичні вправи вдома у самому лише спідньому. Своє тіло Трінчер показала у ніжному комплекті з атласу молочного кольору.

Артистка поділилася, що тренування вдалося і вона почувається після нього значного краще, що буває доволі рідко.

"Один з тих рідкісних моментів, коли мене нарешті зарядив спорт і додав ресурсу. І після нього я не маю вигляд виснаженої собаки", - поділилася співачка.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

За словами Анни, тривалий час вона комплексувала, адже бачила на чужих фото ідеальну картинку і не вважала себе такою ж. Тож зараз зірка намагається показувати себе такою, яка вона є насправді, аби її фани не будували ілюзій.

"Я, як людина, яка виросла в ідеальному світі соцмереж і завжди думала, що не знаю щось не так, не хочу для вас створювати ілюзій. Я тільки на шляху налагодження своїх здорових стосунків з тілом. Тому зараз максимально ніжно, без зусиль, роблю тренування", - написала Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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