ЗСУ знищили рекордну кількість артилерії РФ: експерти пояснили тактику і чи зможуть окупанти відновити втрати

ЗСУ на фронті активно знищують ворожу техніку, зокрема артилерію. Військові експерти кажуть, що такі темпи - це щось неймовірне та пояснили стратегію української армії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка.

Знищення російської артилерії: що каже військовий експерт

Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни мали на озброєні аж п'ять з половиною тисяч гармат. З яких, щонайменше - по 300, кожного місяця, українська армія знищувала.

"У травні місяці ми дуже змінили саму філософію знищення артисистем. Травень - 553 установки, червень - 688, липень - 677, серпень - 691 і зараз абсолютний рекорд - от у вересні 947. Ну це - мега, це щось неймовірне. Ми вже вийшли більше, ніж на 1000 гармат від їхнього штатного комплекту. Росіяни більше, ніж 300 гармат відновлювати і ставити у стрій у місяць не можуть. У них залишилося робочих максимум 8 верстатів. Підкреслюю не заводів, а верстатів, котрі можуть розсверлювати стволи", - каже військовий експерт Петро Черник.

Петро Черник / Фото: АрміяInform

Як ЗСУ використовують артилерію

Тому окупанти розконсервовують більш примітивний мотлох. Водночас, на озброєння української армії, хоч і дозовано, але надходять західні гармати, на яких військові відточили свою майстерність. А тактика застосування західних артсистем, вочевидь увійде до підручників країн-членів НАТО.

"В цілому, перш за все самохідна артилерія і тактика змінилась. Західні зразки вони дозволяють зробити 10-15 пострілів за дуже невеликий проміжок часу і ця самохідка виходить на вогневу позицію відстрілюється 10-15 снарядів і дуже швидко відходить. Тобто для росіян, вони просто не встигають корегувати свій вогонь", - каже військовий експерт Михайло Жирохов.

Як касетні боєприпаси знищують транспорт окупантів

Не встигає окупаційна армія ховатися і від касетних боєприпасів, які цілими взводами відправляють окупантів на "концерт Кобзона". А разом із ними, і їхній автотранспорт, який до слова теж потрапив у рекордну таблицю української армії . За минулий місяць наші воїни підбили аж 874 одиниці різного військового транспорту. Це навіть більше, ніж у травні минулого року, коли ЗСУ, палили окупаційну техніку цілими колонами.

"Вважалось американцями, що це снаряди для знищення особового складу, але як показав досвід саме російсько-української війни, вони досить активно використовуються і для знищення легко броньованої техніки, звісно, що так якийсь тільки пошкодить, але БМП, БТР, автомобільна техніка вона знищується", - каже військовий експерт Михайло Жирохов.

HIMARS на фронті і контрбатарейна боротьба

HIMARS теж доклалися до пришвидшеної демілітаризації російських гармат, систем ППО та особового складу. І якщо напочатку, вони били, переважно, по ворожих тилових пунктах управління й складах, то сьогодні допомагають перетворювати на металобрухт артсистеми з автоцистернами.

РСЗВ М142 HIMARS та ракети ATACMS / Фото: Mariusz Burcz

"Намацали філософію успіху у двох частинах. Частина перша - контрбатарейна боротьба. У росіян є машина "Зоопарк-1", вона не витримає жодної конкуренції. А скажімо німецька радіолокаціна станція "Кобра" на відстані до 100 км у межах 2 хвилин може обчислити залп 40 батарей, щоб ми розуміли батарея це 6 стволів 6 на 4 - 240 гармат, а такого взагалі в них нічого не має", - каже військовий експерт Петро Черник.

Ще одна складова великої кількості знищеної ворожої бойової техніки - українські дрони-камікадзе. На них, аби підтримати наших воїнів, українці щодоби донатять мільйони гривень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ встановили рекорд зі знищеної російської техніки за місяць

Нагадаємо, українські артилеристи пристосували систему залпового вогню "Град" стріляти одиночними.

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