ЗСУ оригінально переробили радянський "Град": як саме і чому це так дратує окупантів

Українські артилеристи пристосували систему залпового вогню "Град" стріляти одиночними. Не витрачаючи зайвих боєприпасів, швидко і прицільно - наші військові палять бліндажі. Але нерідко й самі потрапляють під удар.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

БМ 21-"Град" росіяни обстрілюють українські міста і села. За радянських часів масові у виготовленні - є така зброя і в України.

Саме нею захисники знищують окупантів. Екіпаж бойової машини зупиняється десь посеред траси неподалік Донецька. Проте із 40 залпів ракет наші захисники використовують лише одну.

Український "Град" на фронті

"Ось так хлопці палять окупантам бліндаж, лякають його артилерію або б'ють по складах. Один постріл - одна ціль. До влучної, подекуди снайперської стрільби, військові пристосували звичайні прилади - з поправкою на зношеність стволів і якість ракет", - каже кореспондент ТСН Іван Петричак.

Повідомленням - координати ворога приходять командирові на планшет. Але ще раз стріляти з попереднього місця не можна. Треба шукати нове. А тому після пострілів - екіпаж їде з місця.

Стріляти одиночними, то не лише про економію снарядів. Екіпаж військового Ігоря вже не раз потрапляв під удар.

"Думаєш, якщо ми перекатуємося постійно, то нас не ловлять? Та нас ловлять! Де не станеш, де не приникаєшся - тебе вже шукають. Дуже швидко. "Ланцетами" один раз по нам працювали. Прийшов поперед машини, ну він в землю врізався. Контузило мене і водія. C-300 прилітали, "Гради", "Урагани", "Смерчі", 152-йка", - каже військовий.

Український "Град" після пострілу

Снарядів у росіян поки не меншає, а затишшя ненадовго настає лише, коли наші палять ворогові склад з БК.

За день екіпаж “Граду” може виїжджати на роботу десятки разів. Графік виснажливий. Але втомлюються від війни військові не дозволяють собі. Як і багато інших українців. Тих, хто підтримує в тилу, донатить і волонтерить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Приїхали, відстрілялися і поїхали! Арта показала, як палить ворожі бліндажі

Нагадаємо, біля Сімферополя партизани знайшли таємний військовий склад РФ.

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