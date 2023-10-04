Росіяни скинули 10 авіабомб на Херсонщину: де саме були атаки

Російські війська атакували Херсонську область 10 керованими авіабомбами вранці 4 жовтня під час оголошеної масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Голова області зазначив, що під вогнем російської авіації 4 жовтня опинився Бериславський район Херсонщини.

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"Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб", – зазначив Прокудін, додавши, що інформація уточнюється.

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Нагадаємо, вранці 4 жовтня в Україні лунала масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку з боку ворога.

Під час тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Про наслідки наразі не повідомляється.

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