Зірка "Жіночого Кварталу" шокувала, що схудла на 60 кілограмів

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Анастасія Євтушенко приголомшила, що колись мала рекордну для себе вагу.

Артистка зізналася, що колись важила майже 130 кілограмів. Про це знаменитість розповіла у розважальному шоу "Хто зверху". За словами Євтушенко, вона перепробувала дуже багато різних способів позбутися зайвих кіло, аж поки неприйшла до того, що все у голові:

Анастасія Євтушенко, "Жіночий Квартал" / Фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official

"Я важила майже 130 кілограмів. Почала худнути. Потихеньку, потихеньку і ось. Схудла на 57 кг приблизно за плюс-мінус рік. Я перепробувала все, всі можливі дієти, всі можливі способи, спортзал. Насправді основне – це те що, треба для себе зрозуміти і усвідомити своє ставлення до їжі", - прокоментувала Євтушенко.

Анастасія Євтушенко, "Жіночий Квартал" / Фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official

Нагадаємо, тим часом колега Анастасії Євтушенко, акторка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна показала, як нещодавно відпочивала біля басейну. Акторка запостила в Instagram знімок, на якому постала у бікіні персикового кольору і розбурхала уяву шанувальників.

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