Окупанти вгатили по Харківщині керованою авіабомбою: є поранені, пошкоджено дитсадок (фото)

Росія вночі атакувала Харківську область.
Окупаційна армія РФ у ніч проти 4 жовтня завдала удару керованою авіабомбою по селищу Борова Харківської області. Унаслідок атаки поранення отримала жінка, також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - йдеться у повідомленні.
Також він додав, що протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.
У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків.
Нагадаємо, у низці областей вранці 4 жовтня лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа).
Читайте також: