Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вгатили по Харківщині керованою авіабомбою: є поранені, пошкоджено дитсадок (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
825
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вгатили по Харківщині керованою авіабомбою: є поранені, пошкоджено дитсадок (фото)

Пошкоджений дитячий садок на Харківщині після атаки РФ / Фото: Олег Синєгубов

Росія вночі атакувала Харківську область.

Окупаційна армія РФ у ніч проти 4 жовтня завдала удару керованою авіабомбою по селищу Борова Харківської області. Унаслідок атаки поранення отримала жінка, також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів / ©
Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів
Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів / ©
Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів

Також він додав, що протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. 

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. 

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків.

Нагадаємо, у низці областей вранці 4 жовтня лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
825
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація