Окупанти вгатили по Харківщині керованою авіабомбою: є поранені, пошкоджено дитсадок (фото)

Окупаційна армія РФ у ніч проти 4 жовтня завдала удару керованою авіабомбою по селищу Борова Харківської області. Унаслідок атаки поранення отримала жінка, також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько опівночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо, керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення, госпіталізації не потребувала", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів

Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок удару окупантів

Також він додав, що протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків.

Нагадаємо, у низці областей вранці 4 жовтня лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа).

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