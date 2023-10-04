У Кривому Розі лунають вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Вранці 4 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, ще швидкісні ракети у нашому напрямку", - попередив він.

О 08:48 командування Повітряних сил закликало жителів Кривого Рогу терміново пройти в укриття.

Перед цим для східних та південних областях у ЗСУ попереджали про ракетну загрозу.

Додамо, що повітряна тривогу у Кривому Розі була оголошена 08:41 та тривала до 09:10.

Нагадаємо, у низці областей лунає повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

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