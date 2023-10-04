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В Кривом Роге раздаются взрывы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
378
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге раздаются взрывы

Облака / Фото: ТСН.ua

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Утром 4 октября в Кривом Роге раздались взрывы. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростны ракеты в нашем направлении", — предупредил он.

В 08:48 командование Воздушных сил призвало жителей Кривого Рога срочно пройти в укрытие.

Перед этим для восточных и южных областей в ВСУ предупреждали о ракетной угрозе.

Добавим, что воздушная тревога в Кривом Роге была объявлена 08:41 и продолжалась до 09:10.

Напомним, в ряде областей раздается воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
378
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