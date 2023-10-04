Росія внесла Коломойського в "реєстр терористів"

До цього ж списку внесли Арсена Авакова

Країна-агресорка Росія внесла українського бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у реєстр "терористів та екстремістів".

Як повідомляє пропагандистське агентство Інтерфакс з посиланням на дані Росфінмоніторингу, щодо Коломойського й Авакова є відомості нібито про "причетність до екстремістської діяльності або терору".

Окрім цього до "реєстру" потрапив екснародний депутат України Олег Ляшко, колишній командир батальйону Айдар Сергій Мельничук і засновник полку Азов Андрій Білецький.

Нагадаємо Київський апеляційний суд відхилив скаргу на обрання бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 510 млн грн.