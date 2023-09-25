Суд залишив Коломойського під вартою

Висловлюючись про висунуті йому звинувачення, Ігор Коломойський наголосив, що це питання суто бухгалтерське, експертне.

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на обрання бізнесмену Ігорю Коломойського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень ПриватБанку.

Відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Віктор Глиняний, передає "Укрінформ".

"Клопотання захисників залишити без задоволення, ухвалу Шевченківського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 509 млн 900 тис. грн залишити без змін. Відмовити у клопотаннях про взяття на поруки", - оголосив суддя Глиняний.

Доводи захисту

У ході судового засідання сторона захисту наполягала, що правоохоронці не надали достатніх і належних доказів причетності Коломойського до шахрайства. Також адвокати стверджували, що у ході слідства правоохоронці неодноразово змінювали правову кваліфікацію вчинення злочину, а слідчий суддя Шевченківського суду при обранні йому запобіжного заходу не володів достатньою інформацією про кримінальну справу, яку інкримінують бізнесмену.

Крім того, адвокати просили звільнити Коломойського з-під варти у зв'язку з незадовільним станом здоров'я. Зокрема, захисник озвучив у суді такі діагнози Коломойського, як цукровий діабет, холецистит, цироз печінки і панкреатит.

"Питання чисто бухгалтерське..."

Своєю чергою Коломойський під час свого виступу ході у судовому засіданні запевняв, що не збирається переховуватися від слідства. "Я перебуваю у такому стані, що нікуди не збираюся виїжджати і переховуватися", - переконував він.

Висловлюючись про висунуті йому звинувачення, Коломойський сказав, що це "питання чисто бухгалтерське, експертне".

Хто хоче узяти Коломойського на поруки

Із клопотанням взяти на поруки бізнесмена у суді виступив головний рабин Дніпропетровської області Шмуель Камінецький. Також з клопотаннями взяти Коломойського на поруки виступили журналісти "1+1" Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Ігор Циганик і ведучий Юрій Горбунов. Вони запевняли суд, що знають Коломойського багато років і готові поручитися, що він не залишить країну.

Також аргументом у клопотаннях про взяття Коломойського на поруки було те, що після Революції гідності бізнесмен на посаді очільника Дніпропетровської ОДА захистив область від сепаратистів.

Що відомо про справу Коломойського

На початку вересня правоохоронці повідомили про підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Згодом суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сам Коломойський не погоджується з висунутими йому звинуваченнями.

Коли Коломойського доправили до СІЗО, його адвокати заявили, що бізнесмен не вноситиме заставу, адже вважає обраний йому запобіжний захист "необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції".

Згодом бізнесмену оголосили додаткову підозру у скоєнні злочину за трьома статтями: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах; легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.