Камалія в молодості: який вигляд мала співачка до популярності

Артистка на сцені вже тривалих 27 років, однак слава до неї прийшла не одразу.

Українська співачка Камалія, справжнє ім'я якої Наталя Шмаренкова, вже багато років та сцені та має армію прихильників.

Однак слава до артистки прийшла не одразу. Знаменитість брала участь у багатьох різних конкурсах, випускала чимало пісень та зухвалих кліпів, аби її помітили.

Зараз Камалія постійно на слуху. Її образ складається з вишуканого та стриманого вбрання, а прихильники звикли бачити кумирку з білим волоссям, яке зібране в локони.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд мала Камалія у молодості до того, як стала популярною, та як вона змінилася з роками.

Початок кар'єри Камалії

Перші кроки на сцені артистка почала робити ще зовсім в юному віці. Виконавиця у Будапешті, де вона якийсь час жила у дитинстві з батьками, танцювала та співала у дитячому ансамблі "Дзвіночок" та хорі.

Камалія з дідусем та бабусею / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Згодом сім'я артистки переїхала до Львова. Там співачка продовжила займатися творчістю. Вона навчилася грати на скрипці та опанувала оперний спів. Згодом юна артистка стала учасницею відомого хору "Галицька перлина".

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Слава до співачки прийшла 1993 року. Саме тоді вона стала переможницею музичного фестивалю "Червона рута". Що цікаво, артистка почала виступати не під своїм справжнім іменем. Знаменитість обрала собі псевдонім Камалія. Визначитися зі сценічним ім'ям артистці допомогла мама. Камалія – похідне від квітки камелії, яка квітне взимку.

Камалія в 16 років / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Успіх Камалії на сцені

Слава до артистки прийшла наприкінці 1990-х років. Вона стала сольною співачкою та випустила кліп на пісню "У стилі техно". Відео знімалося просто в метро, а Камалія поставала перед камерою у сміливих та відвертих вбраннях, та запалювала в танці з хореографами.

Відтоді артистка почала старанно працювати. Співачка писала та випускала пісні, а також представила перший студійний альбом "З любов'ю, Камалія".

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кар'єра знаменитості різко пішла вгору. Камалія активно їздила на гастролі, випускала композиції та брала участь у різних конкурсах. 2003 року виконавиця взагалі відкрила шоу-центр "Камалія", який займається продюсуванням артистки та проведенням концертів.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

За заслуги в музиці 2004 року Камалія стала заслуженою артисткою України.

Камалія / Фото: Світське життя

Як розвивалася творчість співачки

Виконавиця орієнтувалася не лише на український ринок. Тож в 2010-х роках знаменитість почала випускати англомовні треки. Зокрема, артистка деякий час розвивала творчість у Великій Британії.

Камалія / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Загалом, артистка має декілька англомовних альбомів, які мають назви Kamaliya, ClubOpera, Timeless.

Під час повномасштабної війни творчість Камалії кардинально змінилася. Артистка випустила пісню, під назвою "Війна", якою намагалася донести, що треба бути сильним, як ніколи.

Також співачка випустила такі треки, як "Кулями", "Кордони", "Єдина Україна" та інші.

Особисте життя Камалії

Від 2003 року артистка живе у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Від нього вона народила двох доньок-двійнят – Арабеллу та Мірабеллу.

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

2023 року артистка приголомшила новиною, що розлучається з чоловіком. Причину такого рішення знаменитість не стала називати. Однак після новин про розлучення Камалія часто з'являлася з колишнім на публіці, проводила з ним свята та публікувала різні фото. Фани припускають, що подружжя змогло знайти спільну мову та помиритися. Сама ж Камалія не коментує тему особистого життя.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Чим займається Камалія зараз

Виконавиця живе в Україні, водночас її доньки – у Великій Британії. На початку повномасштабної війни артистка й сама певний час перебувала за кордоном, однак вирішила повернутися. Як говорила сама Камалія, вона відчуває, що потрібна в Україні.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка займається благодійністю, випускає різні пісні та розповідає про війну, яку розв'язалася країна-агресорка Росія.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Читайте також: