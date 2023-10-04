Камалия в молодости: как выглядела певица до популярности

Артистка на сцене уже 27 лет, однако слава к ней пришла не сразу.

Украинская певица Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, уже много лет и сцене и у нее есть армия поклонников.

Однако слава к артистке пришла не сразу. Знаменитость принимала участие во многих разных конкурсах, выпускала немало песен и дерзких клипов, чтобы ее заметили.

Сейчас Камалия постоянно на слуху. Ее образ состоит из изысканного и сдержанного наряда, а поклонники привыкли видеть кумирку с белыми волосами, которые собраны в локоны.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядела Камалия в молодости до того, как стала популярной и как она изменилась с годами.

Начало карьеры Камалии

Первые шаги на сцене артистка начала делать совсем еще в юном возрасте. Исполнительница в Будапеште, где она некоторое время жила в детстве с родителями, танцевала и пела в детском ансамбле "Дзвіночок" и хоре.

Камалия с дедушкой и бабушкой / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Со временем семья артистки переехала во Львов. Там певица продолжила заниматься творчеством. Она научилась играть на скрипке и овладела оперным пением. Впоследствии юная артистка стала участницей известного хора "Галицька перлина".

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Слава к певице пришла в 1993 году. В это время она стала победительницей музыкального фестиваля "Червона рута". Что любопытно, артистка начала выступать не под своим настоящим именем. Знаменитость выбрала для себя псевдоним Камалия. Определиться со сценическим именем артистке помогла мама. Камалия – пошло от цветка камелии, который цветет зимой.

Камалия в 16 лет / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Успех Камалии на сцене

Слава к артистке пришла в конце 1990-х годов. Она стала сольной певицей и выпустила клип на песню "В стиле техно". Видео снималось прямо в метро, а Камалия представала перед камерой в смелых и откровенных нарядах и зажигала в танце с хореографами.

С этого момента артистка начала усердно работать. Певица писала и выпускала песни, а также представила первый студийный альбом "С любовью, Камалия".

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Карьера знаменитости резко пошла вверх. Камалия активно ездила на гастроли, выпускала композиции и участвовала в разных конкурсах. В 2003 году исполнительница открыла шоу-центр "Камалия", который занимается продюсированием артистки и проведением концертов.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

За заслуги в музыке в 2004 году Камалия стала заслуженной артисткой Украины.

Камалия / Фото: Светская жизнь

Как развивалось творчество певицы

Исполнительница ориентировалась не только на украинский рынок. В 2010-х годах знаменитость начала выпускать англоязычные треки. В частности, артистка некоторое время развивала творчество в Великобритании.

Камалия / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

В общем, у артистки несколько англоязычных альбомов, которые называются Kamaliya, ClubOpera, Timeless.

Во время полномасштабной войны творчество Камалии кардинально изменилось. Артистка выпустила песню под названием "Війна", которой пыталась донести, что нужно быть сильным, как никогда.

Также певица выпустила такие треки, как "Кулями", "Кордони", "Єдина Україна" и другие.

Личная жизнь Камалии

С 2003 года артистка живет в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. От него она родила двух дочерей-двойняшек – Арабеллу и Мирабеллу.

Камалия с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В 2023 году артистка ошеломила новостью, что разводится с мужем. Причину такого решения знаменитость не стала называть. Однако после новостей о разводе Камалия часто появлялась с бывшим на публике, проводила с ним праздники и публиковала разные фото. Фанаты предполагают, что супруги смогли найти общий язык и помириться. Сама Камалия не комментирует тему личной жизни.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Чем занимается Камалия сейчас

Исполнительница живет в Украине, в то же время ее дочери – в Великобритании. В начале полномасштабной войны артистка и сама некоторое время находилась за границей, однако решила вернуться. Как говорила Камалия, она чувствует, что нужна в Украине.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица занимается благотворительностью, выпускает разные песни и рассказывает о войне, которую развязалась страна-агрессор Россия.

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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