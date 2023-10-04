СБУ атакувала новітній комплекс ППО "Тріумф" біля Бєлгорода – ЗМІ (відео)

Російський комплекс ППО атакували дрони.
Співробітники СБУ безпілотниками атаквали комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ.
Про це hromadske повідомило джерело в СБУ.
Так, у ніч проти 4 жовтня дрони атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" Ціна такого комплексу – $1,2 млрд.
"Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу", — прокоментувало джерело.
Зазначається, що це вже другий комплекс "Тріумф" , який СБУ атакувала за останній місяць. Перший був уражений у Євпаторії 14 вересня.
Нагадаємо, росіяни заявили про чергову атаку безпілотників у Брянській та Бєлгородській областях у ніч проти 4 жовтня.
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