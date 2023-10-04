СБУ атаковала новейший комплекс ПВО "Триумф" возле Белгорода – СМИ (видео)

Сотрудники СБУ беспилотниками атаковали комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ.

Об этом hromadскому сообщил источник в СБУ.

Так, в ночь на 4 октября дроны атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" Цена такого комплекса — $1,2 млрд.

"После таких "триумфальных бавовн" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса", — прокомментировал источник.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ атаковала за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

Напомним, россияне заявили об очередной атаке беспилотников в Брянской и Белгородской областях в ночь на 4 октября.

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