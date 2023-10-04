СБУ атаковала новейший комплекс ПВО "Триумф" возле Белгорода – СМИ (видео)

Российский комплекс ПВО атаковали дроны.
Сотрудники СБУ беспилотниками атаковали комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ.
Об этом hromadскому сообщил источник в СБУ.
Так, в ночь на 4 октября дроны атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" Цена такого комплекса — $1,2 млрд.
"После таких "триумфальных бавовн" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса", — прокомментировал источник.
Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ атаковала за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.
Напомним, россияне заявили об очередной атаке беспилотников в Брянской и Белгородской областях в ночь на 4 октября.
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