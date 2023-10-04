Росія хоче "заморозити" війну - Офіс президента

Росія має плани "заморозити" війну в Україні. Саме тому зараз посилила пропаганду, яка спрямована проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше. Але задача України - звільнення наших територій. У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій", - йдеться у його дописі.

Єрмак впевнений, що російські війська не досягнуть свого, скільки б "ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди".

Нагадаємо, за інформацією ISW, окупаційні війська не можуть проводити контратаки і протистояти ЗСУ на Запорізькому напрямку.

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