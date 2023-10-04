Росія хоче "заморозити" війну - Офіс президента

За інформацією Офісу президента, українські військові мають успіхи на полі бою.
Росія має плани "заморозити" війну в Україні. Саме тому зараз посилила пропаганду, яка спрямована проти України.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни справді хочуть заморозити війну, бо вони слабші, ніж були раніше. Але задача України - звільнення наших територій. У ЗСУ є успіхи на фронті, західна коаліція сильна, попри російську брехню. Ми працюємо з партнерами над посиленням санкцій", - йдеться у його дописі.
Єрмак впевнений, що російські війська не досягнуть свого, скільки б "ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди".
Нагадаємо, за інформацією ISW, окупаційні війська не можуть проводити контратаки і протистояти ЗСУ на Запорізькому напрямку.
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