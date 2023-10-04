Россия хочет "заморозить" войну — Офис президента

По информации Офиса президента, украинские военные преуспевают на поле боя.
У России есть планы "заморозить" войну в Украине. Именно поэтому сейчас усилила пропаганду, направленную против Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше. Но задача Украины — освобождение наших территорий. У ВСУ есть успехи на фронте, западная коалиция сильна, несмотря на российскую ложь. Мы работаем с партнерами над усилением санкций", — говорится в его сообщения.
Ермак уверен, что российские войска не достигнут своего, сколько бы "ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды".
Напомним, по информации ISW, оккупационные войска не могут проводить контратаки и противостоять ВСУ на Запорожском направлении.
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