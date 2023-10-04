Долар по 50: чи чекає на Україну такий сценарій

Нацбанк 3 жовтня відпустив у вільне плавання курс долара. Крім того, нещодавно було опублікувано бюджет 2024 року, де курс долара заклали на рівні 42 гривні за долар.

Після опублікування бюджету 2024 року в українців виникло декілька питань щодо майбутнього курсоутворення. Так сталося через закладений у проєкт курс на рівні 42 гривні за долар.

Заступник очільника НБУ Юрій Гелетій пояснив "Мінфіну", що буде з доларом до кінця осені.

За його слвоами, питання про зростання курсу долара восени завжди очікуване, адже саме в цей час публікується проєкт бюджету на наступний рік. Кожного року відповідь залишається однаковою.

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"Курс у бюджеті – це чисто розрахунковий показник. Він необхідний для обрахунку показників бюджету. Причому в нашій історії він майже завжди відрізнявся від фактичного значення курсу. НБУ ніколи не орієнтувався та не орієнтується на курс, закладений до бюджету. У нас свої завдання, пріоритетне з яких – збереження курсової стійкості", - сказав Гелетій.

На запитання про курс долара по 50 гривень, який пророкує багато експертів, заступник очільника НБУ відповів, що аби вартість валюти сягнула такої позначки має реалізуватися "вкрай негативний сценарій". Наразі підстав для такого розвитку подій немає і він не відповідає принципам розуміння керованої гнучкості курсу.

Що буде з курсом долара далі

В Україні у перший день роботи режиму керованої гнучкості валютного ринку офіційний обмінний курс послабшав на 2 копійки. Очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнив, що значних і "екстраординарних" новин з валютного ринку найближчим часом не буде.

Своєю чергою, начальник Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський сказав, що було очікувано, що на перших етапах переходу до нового курсового режиму можливе певне пожвавлення попиту через фактор новизни. Але Національний банк продовжує дотримуватися позиції, що курсові коливання будуть обмежуватись.

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