Коли увімкнуть опалення в дитсадках 2023 року

Згідно з санітарними нормами, у холодну пору року температура повітря в дитсадках має бути +19 +23 градуси.

Теплопостачання дитсадкам України вмикають одними з перших, коли починається опалювальний сезон. Щоб батареї в садках стали теплими, ці заклади надсилають листи-звернення до органів місцевої влади.

Коли в українських дитсадочках починається опалювальний сезон – читайте на ТСН.ua.

Коли вмикають опалення в садочках 2023

Згідно з законодавчими нормами, опалювальний сезон в Україні розпочинається тоді, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить нижче +8 градусів. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня, однак якщо погода дозволяє, то опалення вмикають пізніше. Наприклад, 2022 року теплопостачання розпочалося у листопаді. Але в разі різкого похолодання, опалення можуть запустити навіть раніше, ніж 15 жовтня.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалює місцева влада, тому він зазвичай розпочинається не в один день в усіх українських регіонах. Підключення теплопостачання триває протягом кількох днів. Спершу опалення вмикають для дитсадків, шкіл та медичних установ, а вже потім – квартирам та будинкам.

Щодо опалення в дитсадках, то батареї садочкам та іншим закладам освіти, а також медичним та культурним установам вмикають на основі листів-звернень від цих закладів.

Зауважимо, згідно з постановою уряду "Про затвердження правил надання послуг з надання теплової енергії та типових договорів щодо надання послуг постачання теплової енергії", температура повітря взимку у приміщеннях, де постійно перебувають діти, люди похилого віку, люди з ослабленим здоров'ям тощо має становити близько +20 +25 градусів.

Згідно з санітарними нормами, температура повітря в осінньо-зимовий період у групах дитсадків має бути +19 +23 градуси.

Батарея

Опалення в Києві

Початку опалювального сезону в Києві загрожує зрив через борги держави перед столицею у розмірі 6,8 млрд грн. Про це 3 жовтня повідомив мер Віталій Кличко, який зазначив, що "ситуація серйозна". Якщо точніше, то йдеться про компенсацію місту різниці у тарифах на тепло- і водопостачання.

Кличко пояснив, що через заборгованість теплопідприємства працюють із шаленими збитками і міська влада не може самотужки перекривати такі колосальні кошти.

Опалення у Львові

Водночас Львів та територіальна громада вже на 100% готові до опалювального сезону 2023, повідомив 4 жовтня директор ЛКП "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець.

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"На сьогодні 100% наших об’єктів готові до пуску опалювального сезону фактично від завтра. Є резервне живлення. Такого не було ще минулого року. В нас є резерв необхідного палива. І є конкретні сценарії з врахуванням досвіду минулої зими", – повідомив Одинець.

Опалення в Одесі

Одеса та область зараз завершують підготовку до опалювального сезону, повідомила напередодні віце-прем’єрка Ірина Верещук. На кінець вересня 86% потужностей регіону були готові забезпечити опалювальний період.

"86% – це непоганий показник, враховуючи кліматичні умови Одещини, коли навіть у листопаді чи грудні бувають теплі дні. І ми розуміємо, що попереду є ще принаймні місяць, але ми готуємося до важкої зими", – сказала Верещук.

ТЕЦ / Фото: КМДА

Опалення в Харкові

У Харкові та області житлово-комунальне господарство та об'єкти соціальної сфери готові до опалювального сезону на 95%, повідомив наприкінці вересня очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Готуємо максимальний захист критичної інфраструктури. Також розуміємо потребу щодо пічного опалення і зараз наше завдання – забезпечити дровами близько 40 тисяч домогосподарств, тобто малозахищені верстви населення", – інформував Синєгубов.

Нагадаємо, в середині вересня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка України до опалювального сезону входить у фінальну стадію.

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