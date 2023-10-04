Когда включат отопление в детсадах в 2023 году

Согласно санитарным нормам, в холодное время года температура воздуха в детсадах должна быть +19+23 градуса.

Теплоснабжение детсадам Украины включают одними из первых, когда начинается отопительный сезон. Чтобы батареи в садах стали теплыми, эти заведения посылают письма-обращения в органы местной власти.

Когда в украинских детсадах начинается отопительный сезон – читайте на ТСН.ua.

Когда включают отопление в садиках 2023

Согласно законодательным нормам, отопительный сезон в Украине начинается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. Обычно отопительный сезон начинается 15 октября, однако если погода разрешает, то отопление включается позже. К примеру, в 2022 году теплоснабжение началось в ноябре. Но в случае резкого похолодания, отопление могут запустить даже раньше 15 октября.

Решение о начале отопительного сезона принимаются местными властями, поэтому он обычно начинается не в один день во всех украинских регионах. Подключение теплоснабжения длится несколько дней. Сначала отопление включают для детсадов, школ и медицинских учреждений, а потом – квартирам и домам.

Что касается отопления в детсадах, то батареи садам и другим учебным заведениям, а также медицинским и культурным учреждениям включают на основе писем-обращений от этих заведений.

Заметим, согласно постановлению правительства "Об утверждении правил предоставления услуг по предоставлению тепловой энергии и типовых договоров по предоставлению услуг поставки тепловой энергии", температура воздуха зимой в помещениях, где постоянно находятся дети, пожилые люди, люди с ослабленным здоровьем и т.п. должна составлять около +20+25 градусов.

Согласно санитарным нормам, температура воздуха в осенне-зимний период в группах детсадов должна быть +19+23 градуса.

Батарея

Отопление в Киеве

Началу отопительного сезона в Киеве грозит срыв из-за долгов государства перед столицей в размере 6,8 млрд грн. Об этом 3 октября сообщил мэр Виталий Кличко, отметивший, что "ситуация серьезная". Если точнее, то речь идет о компенсации городу разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение.

Кличко объяснил, что из-за задолженности теплопредприятия работают с бешеным ущербом и городские власти не могут самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства.

Отопление во Львове

В то же время, Львов и территориальная громада уже на 100% готовы к отопительному сезону 2023, сообщил 4 октября директор ЛКП "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец.

Также читайте Названы два города с наибольшими рисками во время отопительного сезона

"На сегодняшний день 100% наших объектов готовы к запуску отопительного сезона фактически завтра. Есть резервное питание. Такого не было еще в прошлом году. У нас есть резерв необходимого топлива. И есть конкретные сценарии с учетом опыта прошлой зимой", – сообщил Одинец.

Отопление в Одессе

Одесса и область сейчас завершают подготовку к отопительному сезону, сообщила накануне вице-премьер Ирина Верещук. К концу сентября 86% мощностей региона были готовы обеспечить отопительный период.

"86% — это неплохой показатель, учитывая климатические условия Одесчины, когда даже в ноябре или декабре бывают теплые дни. И мы понимаем, что впереди есть еще минимум месяц, но мы готовимся к тяжелой зиме", — сказала Верещук.

ТЭЦ / Фото: КГГА

Отопление в Харькове

В Харькове и области жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы готовы к отопительному сезону на 95%, сообщил в конце сентября глава ОВА Олег Синегубов.

"Готовим максимальную защиту критической инфраструктуры. Также понимаем потребность в печном отоплении и сейчас наша задача – обеспечить дровами около 40 тысяч домохозяйств, то есть малозащищенные слои населения", – информировал Синегубов.

Напомним, в середине сентября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что подготовка Украины к отопительному сезону входит в финальную стадию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Температура более -10 и тепло может исчезнуть! А электрочайник может оставить без света многоэтажку.

Читайте также: