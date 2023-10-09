Окупанти перекриють Кримський міст: що сталося

Міст буде перекритий від 10:00 до 17:00.

Російські окупанти закриють рух Кримським мостом на сім годин 10 жовтня 2023 року у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт".

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

"10 жовтня перекриють рух Керченським (Кримському) мостом, повідомив радник російського "глави" Криму Олег Крючков", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міст буде перекритий від 10:00 до 17:00 у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт". Про які саме роботи йде мова, не повідомляється.

Нагадаємо, окупанти посилили захист Кримського мосту.

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