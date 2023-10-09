Наречений нарвався на критику за жарт біля вівтаря: що він утнув (відео)

Не зрозуміла витівку і його кохана.

Спроба чоловіка посміятися під час весілля обернулася неприємними наслідками, коли він поставив у незручне становище свою майбутню дружину у їхній важливий день.

Стоячи біля вівтаря, готуючись прочитати свої клятви, наречений на ім'я Дуглас витяг складений аркуш паперу з написом "ВРЯТУЙТЕ МЕНЕ!".

"Ти кохання всього мого життя, найкрасивіша", — починає читати Дуглас. Потім його перериває шокована наречена, яка ляскає його букетом квітів.

"Я жартую, це жарт, це жарт", — каже він, і чути сміх лише жінки за камерою.

"Це не смішно", - вигукує наречена, невдоволення якої видно на її обличчі.

Не лише наречену обурив жарт: тренерка із побачень публічно розкритикувала витівку чоловіка.

"Що такого з чоловіком, який стоїть біля вівтаря з жінкою, якій він освідчився перед тим, як пообіцяти кохати, поважати і плекати її, що змушує його хотіти принизити цю жінку? - сказала Шонда у своєму TikTok LifeCoachShawn. "Я не поважаю тих людей, які використовують цей день, цю можливість дешево посміятися".

Шонда зазначила, що ніхто не сміявся з цього жарту, окрім нареченого і дами, яка записувала незручну церемонію.

Багато користувачів соцмереж погодилися з нею.

"Її обличчя… її розчавили", — йдеться в одному коментарі, який вподобали 43 000 разів.

"Я залишила б його біля вівтаря… І подивилася б, хто отримає справжнє приниження. Справжнє кохання = період поваги", - написала інша юзерка.

"Швидше за все, вона місяцями планувала кожну секунду того дня, і єдине, до чого він доклав зусиль, було це", - додав глядач.

Нагадаємо, жінка дізналася про "робочу поїздку" чоловіка з коханкою та зіпсувала їм відпочинок. Вона розповіла, що саме зробила.

Читайте також: