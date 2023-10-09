ОККО і «Повернись живим» передали силам ТрО перші 53 міномети

У рамках спільної ініціативи «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів» вони вже передали воїнам 53 міномети калібру 82-мм. Ця зброя здатна вражати противника на відстані до 4 кілометрів і є ефективною, як при оборонних, так і при наступальних діях. Нові міномети, зокрема, вже отримали 104-а, 117-а, 100-а, 127-а і 108-а бригади Територіальної оборони.

Ініціатива «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів» стартувала у квітні 2023 року. Її мета — закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на придбання 200 кулеметів калібру 12,7-мм, 300 мінометів калібру 82-мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40-мм для усіх підрозділів ТрО. А таких зараз 31 бригада.

У серпні ОККО і «Повернись живим» уже закрили нагальну потребу сил Територіальної оборони у кулеметах, передавши їм усі 200 обіцяних одиниць зброї. Зараз очікуються від виробників нові партії мінометів та гранатометів, які в міру надходження розподілятимуться між підрозділами ТрО. При цьому збір коштів у рамках проєкту усе ще триває. Станом на 9 жовтня зібрано вже 85% від необхідної суми — понад 343 мільйонів гривень.

Долучитися до цієї ініціативи може кожен автомобіліст: для цього варто лише заправитися будь-яким пальним марки Pulls на АЗК ОККО. З кожного проданого літра 1 гривню компанія перераховує на зброю для ТрО. Крім того, можна переказати донати на спецрахунок ініціативи: «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів», або «банку».