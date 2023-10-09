ОККО и «Повернись живим» передали силам ТрО первые 53 миномета

В рамках совместной инициативы «ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТРО до зубов» они уже передали воинам 53 миномета калибра 82-мм. Это оружие способно поражать противника на расстоянии до 4 километров и является эффективным, как при оборонных, так и при наступательных действиях. Новые минометы, в частности, уже получили 104-я, 117-я, 100-я, 127-я и 108-я бригады Территориальной обороны.

Инициатива «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів» стартовала в апреле 2023 года. Ее цель – аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на приобретение 200 пулеметов калибра 12,7-мм, 300 минометов калибра 82-мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40-мм для всех подразделений ТРО. А таких сейчас 31 бригада.

В августе ОККО и «Повернись живим» уже закрыли неотложную потребность сил Территориальной обороны в пулеметах, передав им все 200 обещанных единиц оружия. Сейчас ожидаются от производителей новые партии минометов и гранатометов, которые по мере поступления будут распределяться между подразделениями ТрО. При этом сбор средств в рамках проекта продолжается. На 9 октября собрано уже 85% от необходимой суммы — более 343 миллионов гривен.

Присоединиться к этой инициативе может каждый автомобилист: для этого стоит только заправиться любым топливом марки Pulls на АЗК ОККО. С каждого проданного литра 1 гривну компания перечисляет на оружие для ТРО. Кроме того, можно перевести донаты на спецсчет инициативы: «ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов» или «банка».