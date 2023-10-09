Жених нарвался на критику за шутку у алтаря: что он учудил (видео)

Не поняла выходку и его любимая.

Попытка мужчины посмеяться во время свадьбы обернулась неприятными последствиями, когда он поставил в неловкое положение свою будущую жену в их важный день.

Стоя у алтаря, готовясь прочесть свои клятвы, жених по имени Дуглас вытащил составленный лист бумаги с надписью "Спасите меня!".

"Ты любовь всей моей жизни, самая красивая", — начинает читать Дуглас. Затем его прерывает шокированная невеста, шлепающая его букетом цветов.

"Я шучу, это шутка, это шутка", — говорит он, и слышен смех только женщины за камерой.

"Это не смешно", — выкрикивает невеста, недовольство которой видно на ее лице.

Не только невесту возмутила шутка: тренер по свиданиям публично раскритиковала выходку мужчины.

"Что такого с мужчиной, стоящим у алтаря с женщиной, которой он сделал предложение руки и сердца перед тем, как пообещать любить, уважать и лелеять ее, что заставляет его хотеть унизить эту женщину? — сказала Шонда в своем TikTok LifeCoachShawn. "Я не уважаю тех людей, которые используют этот день, эту возможность дешево посмеяться".

Шонда отметила, что никто не смеялся над этой шуткой, кроме жениха и дамы, которая записывала неудобную церемонию.

Многие пользователи соцсетей согласились с ней.

"Ее лицо… ее раздавили", — говорится в одном комментарии, который лайкнули 43 000 раз.

"Я оставила бы его у алтаря… И посмотрела бы, кто получит настоящее унижение. Настоящая любовь = период уважения", — написала другая юзерша.

"Скорее всего, она месяцами планировала каждую секунду того дня, и единственное, к чему он приложил усилия, было это", — добавил зритель.

Напомним, женщина узнала о "рабочей поездке" мужа с любовницей и испортила им отдых. Она рассказала, что именно сделала.

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