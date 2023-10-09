До України суне похолодання з Арктики: прогноз погоди на тиждень

В Україні очікується похолодання та сильний вітер від 9 жовтня протягом кількох днів, однак потім потеплішає подекуди навіть до +22 градусів.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, пише "Метеопрог".

"У першій половині нового робочого тижня погодні умови в Україні формуватимуться під впливом глибокої висотної улоговини з півночі та холодної повітряної маси арктичного походження. З цієї причини буде досить вітряно і холодно, особливо вночі", – попередив метеоролог.

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За його даними, від середини тижня в Україні очікується підвищення температури повітря та послаблення вітру.

Щодо опадів, то короткочасні дощі прогнозуються на заході, півночі та місцями на півдні України.

"Метеорологічна осінь вже настала, а середньодобові температури виявляться в межах кліматичної норми з незначними коливаннями впродовж прогнозованого періоду", – зазначив Кібальчич.

Прогноз погоди на 9 жовтня

За даними метеоролога, погода в Україні 9 жовтня буде холодною та вітряною. На заході вдень очікується невеликий дощ, а в Карпатах – сніг та мокрий сніг. Вітер – північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с. У більшості областей, крім заходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Денна температура повітря 9 жовтня становитиме +7+12 градусів. Дещо тепліше буде лише на півдні: +10+15 градусів.

Прогноз погоди на 10 жовтня

Погода в Україні 10 жовтня принесе дощі до південної частини та місцями до північної частини Лівобережжя. На решті території буде здебільшого без опадів. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура повітря сягатиме +1+6 градусів. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки -3…0 градусів. Температура повітря вдень становитиме +7+12 градусів. На півдні буде дещо тепліше – +4+9 градусів уночі та +9+14 градусів удень.

Погода в Україні на 11 жовтня

В Україні 11 жовтня очікується погода без опадів, однак буде мінлива хмарність. Вітер буде здебільшого південно-західний зі швидкість 5-10 м/с. Нічна температура становитиме +3…-2 градуси, в денна – +10+15 градусів. Погода на півдні та на Закарпатті: денна температура повітря сягне +12+17 градусів.

Погода в Україні на 12 жовтня

Погода 12 жовтня в Україні принесе дощі вдень на північ країни. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями будуть пориви вітру, 15-20 м/с. Нічна температура повітря становитиме +6+11 градусів, на сході буде +5…0 градусів. А вдень температура повітря прогріється до +16+21 градуса.

Осіння погода / Фото: Unsplash

Погода на 13 жовтня в Україні

13 жовтня на Лівобережжі та у Криму очікується невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території України буде без суттєвих опадів. Вітер –північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7+12 градусів. Денна температура повітря прогнозується на рівні +13+18 градусів.

Погода на 14 жовтня в Україні

Погода в Україні 14 жовтня буде з мінливою хмарністю, однак без опадів. Вітер – південно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря становитиме +2+7 радусів, а денна – очікується на рівні +15+20 градусів.

Погода в Україні 15 жовтня

В Україні 15 жовтня вночі буде без опадів, а вдень місцями у західних та північних областях прогнозується невеликий дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7+12 градусів, а вдень стовпчики термометрів підіймуться до +17+22 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні в жовтні буде на півтора градуси теплішою за норму. Середня місячна температура повітря очікується в межах +7+13 градусів.

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