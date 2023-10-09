Алла Пугачова і Макс Галкін тікають з Ізраїлю - росЗМП

Російський гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова виїжджають з Ізраїлю, який 7 жовтня атакувало палестинське бойове угрупування ХАМАС.

Подружжя 8 жовтня помітили очевидці в аеропорту Тель-Авіва – Бен-Гуріон. Максим Галкін на фото був повернутий до камери обличчям, тож його можна добре розгледіти, а от Алла Пугачова стояла спиною. Пара була одягнена в спортивні костюми. Фото подружжя поширили російські пропагандисти.

Чи вдалося знаменитостям виїхати з країни – невідомо. Наразі ані Галкін, ані Пугачова не виходили на зв'язок.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: із соцмереж

Зазначимо, на початку повномасштабної війни в Україні подружжя разом з дітьми виїхало з Росії до Ізраїлю. 7 жовтня палестинське бойове угрупування ХАМАС завдало масованого ракетного удару по країні. Бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю.

Максим Галкін та Алла Пугачова змусили неабияк хвилюватися за себе, адже не виходили протягом дня на зв'язок. Лише ввечері гуморист дав зрозуміти, що з ними все гаразд. Він розповів, як з дружиною та дітьми прокинувся о шостій ранку від сирен, та висловив співчуття всім постраждалим.

Нагадаємо, інший російський музикант разом з дружиною та однорічним сином Андрій Макаревич теж від початку повномасштабної війни в Україні живе в Ізраїлі. Нещодавно артист вийшов на зв'язок, розповів, чи все гаразд і де вони нині перебувають.

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