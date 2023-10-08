Володимир Зеленський відреагував на раптову смерть Ніни Матвієнко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сумну звістку про смерть Народної артистки Ніни Матвієнко.

Лідер країни вшанував пам'ять співачки на своїй сторінці в Instagram. Зеленський поділився світлиною з Ніною Митрофанівною та зауважив наскільки значущою була її постать для всього українського народу.

"Сьогодні від нас пішла дійсно народна артистка України. У всіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу звучали в залах по всій Україні, США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети", - написав президент.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Володимир Олександрович пригадав про найяскравіші пісні і кар'єрі співачки, які назавжди залишаться в пам'яті, а також висловив свої щирі співчуття родині Матвієнко.

"3 нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"... Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!", - додав Зеленський.

Новина про раптову смерть Ніни Матвієнко сколихнула усіх вранці 8 жовтня. Про те, що співачка пішла з життя повідомила її донька Тоня Матвієнко. Вшанували пам'ять зірки у своїх соцмережах її колеги - Потап, Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова та інші знаменитості поділилася теплими спогадами про Ніну Митрофанівну.

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