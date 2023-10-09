Астрологічний прогноз на 9 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в суспільстві пануватимуть переважно доброзичливі та спокійні стосунки. Можна, незважаючи на вихідні, розпочинати реалізацію серйозних проєктів – планувати їх і визначатися з тактикою та стратегією.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотистий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, нефрит.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби цього дня загрожують серйозними ускладненнями, тому необхідно без зволікання звертатися до лікаря й дотримуватися його рекомендацій.

Харчування дня: необхідно максимально скоротити вживання рідини – причому це стосується не лише напоїв, а й супів.

Стрижка дня: день для стрижки несприятливий.

Дачні роботи дня: можна впорядковувати дачну ділянку.

Магія та містика дня: гарний результат дасть ворожіння на картах – особливо якщо поставити запитання про особисте життя.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть про внутрішні проблеми людини.

Табу дня: можна займатися будь-якими домашніми справами, крім прибирання в шафах – його краще перенести на інший день.

Цитата дня: "Хто час виграв, той виграв загалом" (Мольєр).

Читайте також: