День ріелтора: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

Від 2000 року День ріелтора відзначається 9 жовтня.

День ріелтора - це неофіційне професійне свято в Україні. Щорічно відзначається 9 жовтня.

Історія свята

Професійне свято День ріелтора і його дата були встановлені 1999 року на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Від тих пір офіційне святкування проходить щорічно.

Ріелтор - це фахівець в області операцій з нерухомістю, тобто людина, яка професійно займається посередництвом при укладанні угод купівлі-продажу, оренди комерційної і житлової нерухомості шляхом зведення партнерів по угоді і отримання комісійних. Професія має давнє коріння, ще в середні століття фахівці, які надають посередницькі послуги в торгівлі, користувалися повагою і шаною, їхня робота вважалася престижною. Сьогодні хороший ріелтор на вагу золота. Кваліфікований фахівець допоможе швидко знайти ідеальний варіант будинку, квартири, офісу і без проблем владнає всі юридичні питання з оформленням угоди.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем ріелтора

З Днем ріелтора

Привітання з Днем ріелтора

З Днем ріелтора

Привітання з Днем ріелтора - прикольні sms

Вітаю з Днем ріелтора України! Бажаю тобі гарних професійних успіхів, чудових угод та хороших клієнтів. Бажаю наполегливості, активності та успіху. Нехай тебе супроводжує щастя та любов.

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У День ріелтора бажаю легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови та потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі, наповнювати своє життя благом і достатком!

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Всіх ріелторів вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб завжди були охочі, як продати, так і купити! Щоб квартири, дачі та будинки були належної якості! Щоб всі претензії обходили стороною. Високих відсотків, відмінних клієнтів, вирішення всіх завдань і гарного настрою!

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Ріелтори, з професійним святом! Всім адекватних продавців і покупців, орендарів та орендодавців, а решту зробить ваш професіоналізм!

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З Днем рієлтора! Бажаю в діяльності укладати вигідні угоди – з користю і вигодою, бажаю в житті укладати часті угоди з удачею, яка допоможе тобі добитися всіх головних мрій і цілей. Бажаю ніколи не відчувати слабкості та втоми, бажаю завжди бути "на коні" і рухатися тільки вперед!

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