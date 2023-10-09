Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з терористами

Велика Британія буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готова надати необхідну допомогу.

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Про це йдеться в заяві британського уряду, передає Укрінформ.

У повідомленні вказується, що прем'єр-міністр Ріші Сунак провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу після нападу бойовиків ХАМАСу.

"Він підтвердив, що Велика Британія буде беззастережно стояти поруч з Ізраїлем проти цих актів терору. Прем'єр-міністр запропонував прем'єр-міністру Нетаньягу будь-яку підтримку, якої потребує Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Крім того, премʼєр Британії заявив, що він зі своєї сторони зробить все необхідне, щоб єврейська громада у Великій Британії відчувала себе в безпеці в цей час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримує “право палестинців на самооборону”, і звинуватив Ізраїль у створенні загрози для безпеки регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС.

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