ХАМАС тримає у полоні понад 100 ізраїльтян: серед них можуть бути маленькі діти (відео)

У Мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показані захоплені бойовиками ХАМАС ізраїльські діти, поміщені в клітки для тварин.
Ізраїль підтверджує, що понад 100 ізраїльтян утримуються у полоні бойовиків в Газі.
Про це передає Times of Israel.
Ізральський уряд підтвердив, що щонайменше 100 ізраїльтян утримуються в секторі Газа, а місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 170 людей можуть перебувати в полоні.
Водночас, незважаючи на повідомлення ЗМІ про те, що Єгипет веде переговори з ХАМАС від імені Ізраїлю, ізраїльський чиновник сказав The Times of Israel, що уряд "не знає про жодну таку розмову і не веде жодних переговорів".
Інший чиновник сказав виданню, що "зараз ми боремося з терористами на території Ізраїлю. Зараз ми не ведемо жодних розмов про заручників".
Своєю чергою речник Армії оборони Ізраїлю Дорон Шпільман в коментарі CNN запевнив, що Ізраїль зробить усе, щоб звільнити та повернути заручників, які були захоплені бойовиками.
"У нас є чоловіки, жінки, діти та бабусі, які сидять у Газі в якомусь підвалі", — сказав Шпільман під час інтерв’ю в Сдероті, Ізраїль. "Я можу вам сказати, що ми не зупинимось, доки не вичерпаємо всі можливі засоби повернути їх. Ми не залишимо нікого і зробимо все, щоб це сталося".
Шпільман сказав, що ізраїльські війська "намагаються знищити інфраструктуру ХАМАС якомога ефективніше".
Також у Мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показані захоплені бойовиками ХАМАС ізраїльські діти, поміщені в клітки для тварин.
Чоловік, який знімає це все голосно сміється. Наразі підтвердження достовірності цього відео немає. Ізраїльська сторона поки це не коментує.
Водночас, російські Z-пропагандисти радісно реагують на ці жахливі кадри.
Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.
За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже 600 людей. Також відомо про дві тисячі поранених.
ХАМАС захопив кілька десятків заручників в Ізраїлі, серед яких цивільні та військові. Частину з них уже звільнили. За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.
За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок, їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину.
Сьогодні, 8 жовтня, вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни. Також стало відомо, що Ізраїль готує евакуацію населення на кордоні з Ліваном.