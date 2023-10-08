ХАМАС тримає у полоні понад 100 ізраїльтян: серед них можуть бути маленькі діти (відео)

У Мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показані захоплені бойовиками ХАМАС ізраїльські діти, поміщені в клітки для тварин.

Ізраїль підтверджує, що понад 100 ізраїльтян утримуються у полоні бойовиків в Газі.

Про це передає Times of Israel.

Ізральський уряд підтвердив, що щонайменше 100 ізраїльтян утримуються в секторі Газа, а місцеві ЗМІ повідомляють, що близько 170 людей можуть перебувати в полоні.

Водночас, незважаючи на повідомлення ЗМІ про те, що Єгипет веде переговори з ХАМАС від імені Ізраїлю, ізраїльський чиновник сказав The Times of Israel, що уряд "не знає про жодну таку розмову і не веде жодних переговорів".

Інший чиновник сказав виданню, що "зараз ми боремося з терористами на території Ізраїлю. Зараз ми не ведемо жодних розмов про заручників".

Своєю чергою речник Армії оборони Ізраїлю Дорон Шпільман в коментарі CNN запевнив, що Ізраїль зробить усе, щоб звільнити та повернути заручників, які були захоплені бойовиками.

"У нас є чоловіки, жінки, діти та бабусі, які сидять у Газі в якомусь підвалі", — сказав Шпільман під час інтерв’ю в Сдероті, Ізраїль. "Я можу вам сказати, що ми не зупинимось, доки не вичерпаємо всі можливі засоби повернути їх. Ми не залишимо нікого і зробимо все, щоб це сталося".

Шпільман сказав, що ізраїльські війська "намагаються знищити інфраструктуру ХАМАС якомога ефективніше".

Також у Мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показані захоплені бойовиками ХАМАС ізраїльські діти, поміщені в клітки для тварин.

Чоловік, який знімає це все голосно сміється. Наразі підтвердження достовірності цього відео немає. Ізраїльська сторона поки це не коментує.