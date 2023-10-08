Ізраїль готує евакуацію населення на кордоні з Ліваном

На півночі Ізраїлю існує загроза обстрілів з боку терористичної організації "Хезболла", яка підтримує ХАМАС.

У неділю, 8 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розпорядився розпочати підготовку до евакуації мешканців із населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Про плани Міноборони Ізраїлю евакуювати мешканців поселень на півночі країни поблизу Лівану повідомили після того, як з території цієї країни терористична організація "Хезболла" здійснила обстріл ракетами та мінами “на знак солідарності” із угрупованням ХАМАС.

Після цього Армія оборони Ізраїлю завдала удару у відповідь артилерією та безпілотниками.

Окрім того, на кордоні з Ліваном спрацювала ізраїльська система ППО Patriot, яка виявила підозрілий об’єкт. Згодом в Армії оборони Ізраїлю заявили, що запуск системи протиповітряної оборони на півночі Ізраїлю був помилковою тривогою.

Військові кажуть, що, всупереч різним повідомленням, не завдавали нових ударів по Лівану.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

Читайте також: