Напад ХАМАС: в Politico назвали причину провалу спецслужб Ізраїлю

Напад ХАМАС на Ізраїль став настільки несподіваним, що на тлі цього почалися розмови про провал ізраїльської розвідки. Ймовірною причиною таких наслідків може бути зосередження на війні РФ про України.

Про це пише Politico.

Як передає видання, масштабна атака ХАМАСу на ізраїльську територію - це таке ж фіаско розвідки Ізраїлю, як і під час війни Судного дня, коли Сирія та Єгипет почали спільний наступ, непередбачений хваленими ізраїльськими спецслужбами.

"Попри такий інтенсивний цифровий та супутниковий моніторинг, а також використання технологій прогнозування та розпізнавання обличчя, ХАМАС здивував служби безпеки Ізраїлю, так само як половину століття тому здивували Єгипет і Сирія. Тоді, схоже, що західні служби розвідки були так само не готові, як і зараз, - можливо, через те, що вони дуже зосереджені на Україні та Росії", - зазначається у матеріалі.

Там додають, що командири ХАМАСу вирішили вдертися в Ізраїль у 50-ту річницю війни Судного дня "заради театрального ефекту".

Напад Хамас на Ізраїль

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту "40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

Російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно "розганяють" фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України.

Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль лише сприятиме російській агресії проти України, оскільки на тлі цих подій увага до російського вторгнення зменшиться.

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