Нападение ХАМАС: в Politico назвали причину провала спецслужб Израиля

В Израиле погибли более 500 человек.

Нападение ХАМАСа на Израиль стало настолько неожиданным, что на фоне этого начались разговоры о провале израильской разведки. Вероятной причиной таких последствий может быть сосредоточение на войне РФ по Украине.

Об этом пишет Politico.

Как передает издание, масштабная атака ХАМАСа на израильскую территорию – это такое же фиаско разведки Израиля, как и во время войны Судного дня, когда Сирия и Египет начали общее наступление, не предусмотренное хвалеными израильскими спецслужбами.

"Несмотря на такой интенсивный цифровой и спутниковый мониторинг, а также использование технологий прогнозирования и распознавания лица, ХАМАС удивил службы безопасности Израиля, равно как половину столетия назад удивили Египет и Сирия. Тогда, похоже, западные службы разведки были так же не готовы, как и сейчас, возможно, потому, что они очень сосредоточены на Украине и России», — отмечается в материале.

Там добавляют, что командиры ХАМАСа решили ворваться в Израиль в 50-ю годовщину войны Судного дня "ради театрального эффекта".

Нападение Хамас на Израиль

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

Российские пропагандистские издания и телеграмм-каналы активно " разгоняют" фейк, якобы боевики ХАМАС воюют против израильской армии оружием из Украины.

Нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль будет только способствовать российской агрессии против Украины, поскольку на фоне этих событий внимание к российскому вторжению уменьшится.

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