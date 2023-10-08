"Отвращение глаз от Украины": Дуда прокомментировал нападение ХАМАСа на Израиль

В Польше еще больше волнуются о собственной безопасности.

Нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль будет только способствовать российской агрессии против Украины, поскольку на фоне этих событий внимание к российскому вторжению уменьшится.

Соответствующее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, будет иметь эффект "отвращения глаз от Украины".

"Это безусловно способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", — сказал президент Польши.

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По его словам, Польша должна смотреть на события в Израиле с точки зрения собственных интересов и безопасности.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время — премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту — становятся еще более актуальными. Вопросы нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", — добавил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

В результате масштабной атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября уже известно о по меньшей мере 350 погибших.

В Израиле погибли две гражданки Украины , принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

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