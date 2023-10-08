"Відвернення очей від України": Дуда прокоментував напад ХАМАСу на Ізраїль

У Польщі ще більше хвилюються за власну безпеку.

Напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль лише сприятиме російській агресії проти України, оскільки на тлі цих подій увага до російського вторгнення зменшиться.

Відповідну заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News.

На його думку, ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України".

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", - сказав президент Польщі.

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Також, за його словами, Польща повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів та безпеки.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом - прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту - стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", - додав він.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

Внаслідок масштабної атаки терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня уже відомо про щонайменше 350 загиблих.

В Ізраїлі загинули двоє громадянок України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

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