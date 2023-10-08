Вперше за 50 років: Ізраїль офіційно оголосив стан війни

Востаннє пункт "40 Алеф" застосовувався 1973 року, під час війни Судного дня.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту "40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

Про це передає Times of Israel.

Внаслідок такого рішення Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала повну свободу дій і може планувати свої операції без консультацій з політиками.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу вже заявив, що країна перебуває у стані війни після того, як бойовики ХАМАС проникли на південь Ізраїлю, убивши сотні людей.

Востаннє пункт "40 Алеф" застосовувався 1973 року, під час війни Судного дня, коли на Ізраїль напала коаліція арабських держав – Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За два дні конфлікту загиблими вже числяться 600 людей. Також відомо про майже дві тисячі поранених.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу попередив, що війна "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок, їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину.

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