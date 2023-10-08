У Черкаській області чоловік влаштував стрілянину на заводі

На Черкащині судитимуть чоловіка, який на місцевому заводі поранив кількох людей.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

"41-річний житель Кам’янки з незаконно придбаним пістолетом прийшов на підприємство і почав стріляти людям по ногах. Зробив кілька пострілів", — йдеться у повідомленні відомства.

До суду скерували обвинувальний акт, у якому дії чоловіка розцінили як "хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї" (частина 1 статті 263 та частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).

Його затримали, під час особистого обшуку вилучили зброю. Суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Перед трагедією солдати розпивали алкогольні напої.

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