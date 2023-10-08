Напад ХАМАС став найбільшим провалом спецслужб Ізраїлю за 50 років – Bloomberg

Від ізраїльських та американських спецслужб варто було очікувати виявлення підготовки атаки такого масштабу.

Напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня може стати одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки від часів Війни Судного дня 1973 року. Атака була комбінованою та складною, тому до неї готувалися не один місяць.

Про це пише Bloomberg.

Терористична організація проникла на південь сушею й морем, а також здійснила масовану ракетну атаку — координацію цих дій розвідка мала відстежити і попередити. Тепер Ізраїль і його союзник США вивчатимуть, як це сталося.

Колишній посол США в Ізраїлі Мартін Індік відзначив "непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність огорожі вздовж кордону, за яку було заплачено мільйони шекелів".

На думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Аарона Девіда Міллера, "реальна проблема полягає в тому, що ізраїльтяни не вірили, що ХАМАС ризикне прорвати кордон". Він додав, що "відсутність достатніх ізраїльських сил у цьому регіоні була серйозною помилкою".

"Мене шокує, що вони змогли зробити це, а Ізраїль чи Сполучені Штати не помітили, - сказав Мартін Індік. - Нездатність підготуватися... Нездатність розмістити війська вздовж кордону, руйнування огорожі вздовж кордону, за яке вони заплатили мільйони шекелів..."

Ізраїльська розвідка провалила свою роботу / Фото: Associated Press

ХАМАС назвав причини нападу на Ізраїль

Представник ісламських бойовиків ХАМАС Халед Кадомі заявив, що військова операція є відповіддю на жорстокість, з якою стикалися палестинці протягом десятиліть. Про це він повідомив у коментарі виданню Al Jazeera.

"Ми хочемо, щоб міжнародне співтовариство припинило злочини в Газі (Секторі Гази, — ред.) проти палестинського народу, наших святих місць, таких як Аль-Акса. Усе це є причиною початку цієї битви", — сказав Халед Кадомі.

За повідомленням видання "Детали", бойовики ХАМАС викрали 35 ізраїльтян та перевезли їх до Сектору Гази. Зокрема, викрадених людей палестинці називають солдатами.

У представника ХАМАС запитали, чи бойовики брали в заручники солдатів та цивільних громадян Ізраїлю, проте він відповів, що вони є не заручниками, а військовополоненими. Крім цього, ізраїльських поселенців він назвав окупантами та загарбниками.

"Тож ситуація сьогодні — це війна проти загарбників", — додав він.

Що відомо про загострення конфлікту

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Центральна та південна частина країни потрапила під ракетний обстріл з території Сектору Гази. Повідомлялося про понад 2200 випущених по Ізраїлю ракет.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила воєнний стан. Біля кордону з Сектором Гази запровадили "особливу зону". Армія Ізраїлю веде бої з ХАМАС на півдні країни біля кордону з Сектором Гази. Перестрілки тривали в містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм.

У МЗС України заявили про засудження нападу ісламських бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Українська сторона підтримала Ізраїль в його праві захищати себе та свій народ.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини також заявили, що засуджують війну в Ізраїлі. З аналогічною заявою виступив і Китай.

Читайте також: