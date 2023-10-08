В Ізраїлі кількість жертв через напад ХАМАС зросла до 300 осіб

Повідомляється, що 1590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.

Внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 300 осіб.

Про це інформує The Times of Israel.

Видання повідомляє, що за інформацією медиків, щонайменше 1590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.

Очікується, що кількість жертв буде зростати надалі.

Також повідомляється, що десятки цивільних та солдат Ізраїлю були викрадені і доставлені в Газу.

В свою чергу бойовики ХАМАС стверджують, що кількість заручників у них більша, ніж повідомляє Ізраїль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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