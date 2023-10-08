У Європі посилюють охорону єврейських об'єктів через події у Ізраїлі

Франція та Німеччина посилюють заходи безпеки навколо єврейських синагог, шкіл та памʼятників через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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Про це інформує The Jerusalem Post.

Повідомляється, що у Німеччині посилюють охорону ізраїльських установ, оскільки прихильники бойовиків ХАМАС вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати напад на Ізраїль.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що у Берліні поліцейський захист був негайно посилений. Влада Німеччини також уважно стежить за "потенційними прихильниками ХАМАС в ісламістській сфері", додає вона.

В свою чергу Франції посилять заходи безпеки у єврейських храмах і школах. Вже посилені заходи безпеки в синагогах Парижа, Марселя, Ліона та Страсбурга.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін надсилає термінове повідомлення префектам, які керують регіонами країни, з проханням посилити спостереження ще більше.

"У той час, коли терористичні атаки з Гази вражають Ізраїль, я прошу вас негайно посилити пильність, безпеку та захист місць єврейської громади у Франції", — пише він у повідомленні.

Він закликав до "видимої та систематичної статичної присутності" та використання солдатів французької операції Страж, спецпідрозділу, розгорнутого по всій країні після терактів 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден виступив із коментарем з приводу атаки палестинського угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю із Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами.

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