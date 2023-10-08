В Европе усиливают охрану еврейских объектов из-за событий в Израиле

Охрана усиливается возле синагог, школ и израильских учреждений.
Франция и Германия ужесточают меры безопасности вокруг еврейских синагог, школ и памятников из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.
Об этом информирует The Jerusalem Post.
Сообщается, что в Германии ужесточают охрану израильских учреждений, поскольку сторонники боевиков ХАМАС вышли на улицы, чтобы отпраздновать нападение на Израиль.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Берлине полицейская защита была немедленно усилена. Власти Германии также внимательно следят за "потенциальными поклонниками ХАМАС в исламистской сфере", добавляет она.
В свою очередь, Франции усилят меры безопасности в еврейских храмах и школах. Уже ужесточены меры безопасности в синагогах Парижа, Марселя, Лиона и Страсбурга.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин посылает срочное сообщение префектам, управляющим регионами страны, с просьбой усилить наблюдение еще больше.
"В то время, когда террористические атаки из Газы поражают Израиль, я прошу вас немедленно усилить бдительность, безопасность и защиту мест еврейской общины во Франции", — пишет он в сообщении.
Он призвал к "видимому и систематическому статическому присутствию" и использованию солдат французской операции Страж, спецподразделения, развернутого по всей стране после терактов 2015 года.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил с комментарием по поводу атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля из Сектора Газа.
Кроме того, мы ранее информировали, что 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами.
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