В Европе усиливают охрану еврейских объектов из-за событий в Израиле

Франция и Германия ужесточают меры безопасности вокруг еврейских синагог, школ и памятников из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

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Об этом информирует The Jerusalem Post.

Сообщается, что в Германии ужесточают охрану израильских учреждений, поскольку сторонники боевиков ХАМАС вышли на улицы, чтобы отпраздновать нападение на Израиль.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Берлине полицейская защита была немедленно усилена. Власти Германии также внимательно следят за "потенциальными поклонниками ХАМАС в исламистской сфере", добавляет она.

В свою очередь, Франции усилят меры безопасности в еврейских храмах и школах. Уже ужесточены меры безопасности в синагогах Парижа, Марселя, Лиона и Страсбурга.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин посылает срочное сообщение префектам, управляющим регионами страны, с просьбой усилить наблюдение еще больше.

"В то время, когда террористические атаки из Газы поражают Израиль, я прошу вас немедленно усилить бдительность, безопасность и защиту мест еврейской общины во Франции", — пишет он в сообщении.

Он призвал к "видимому и систематическому статическому присутствию" и использованию солдат французской операции Страж, спецподразделения, развернутого по всей стране после терактов 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил с комментарием по поводу атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля из Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами.

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