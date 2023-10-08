Байден запросит у Конгресса пакет помощи для Украины до $100 млрд — The Telegraph

Единоразовый пакет даст лучший шанс обеспечить помощь Украине до выборов в ноябре следующего года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен попросить у Конгресса о выделении Украине крупнейшего в истории пакета помощи, который мне может достичь 100 млрд долларов.

Также читайте США ввели санкции против 42 китайских компаний за помощь оборонпрому России

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Журналисты сообщили, что в Белом доме рассматривают возможность пригласить "единоразовый" пакет финансирования помощи Украине до следующих выборов президента США, пытаясь выйти из тупика с ситуацией с республиканцами.

Ряд аналитиков отмечает, что одноразовый пакет в 100 млрд долларов даст наилучший шанс администрации Байдена обеспечить помощь Украине до выборов в ноябре следующего года. Также такой шаг позволит избежать манипуляций по поводу помощи со стороны отдельных политиков.

"Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими администрацией", — сообщил источник.

Ряд республиканцев во главе с Дональдом Трампом не раз критиковали Байдена за помощь Украине, также такие действия Белого дома не поддерживает часть общества.

Отставка Кевина Маккарти из пост спикера Палаты представителей также может усложнить для Байдена возможность продолжать просить Конгресс о периодическом пополнении расходов на Украину, что заставит его изменить подход.

Представитель администрации США сообщил The Telegraph, что Белый дом "не принимает никаких решений относительно того, делать ли один большой пакет или о том, какой будет его сумма" до завершения выборов в замену спикера Маккарти, которые должны начаться в среду, но большой пакет для финансирования помощи Украине до ноября 2024 года является "одним из рассматриваемых вариантов".

Некоторые республиканцы будут выступать против "единого" законопроекта о расходах на Украину, и, возможно, Байдену придется пойти на уступки пограничному контролю и другим правым тезисам в обмен на то, что новый спикер вынесет его запрос на голосование, пишет издание.

В то же время оно прогнозирует, что если "единый пакет" помощи Украине дойдет до голосования в Палате представителей, он, скорее всего, пройдет при поддержке почти всех демократов и около половины представителей республиканцев. Финансирование Украины также поддерживает значительное большинство сенаторов.

С начала войны в феврале 2022 года Конгресс одобрил четыре военных пакета на общую сумму около 113 миллиардов долларов. Из этой суммы около 73 миллиардов долларов было непосредственно передано Киеву наличными деньгами или в виде вооружения, взятого из американских арсеналов. Крупнейший пакет в размере 45 миллиардов долларов был принят в декабре 2022 года, но исчерпывается.

По словам представителя администрации, Байден планирует "большую" речь по Украине, которая "попробует объединить Америку вокруг того, почему так важно поддерживать Украину и как много поставлено на карту".

Дата выступления еще не назначена, но, вероятно, она состоится после того, как будет избран следующий спикер Палаты представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что США планируют в четыре раза увеличить производство снарядов для Украины.

Читайте также: