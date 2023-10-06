США планируют вчетверо увеличить производство снарядов для Украины

В настоящее время США производят около 28 тысяч снарядов в месяц.
Министерство обороны Соединенных Штатов планирует до конца 2025 года вчетверо увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм, поставляемых в Украину.
Об этом сообщил помощник министра армии США по закупкам Дуглас душ, сообщает Bloomberg.
Он заявил, что в настоящее время США производят примерно 28 тысяч снарядов в месяц, что уже вдвое больше, чем было в феврале 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину.
Душ сообщил, что производство будет наращиваться постепенно: сначала с 28 до 36 тысяч снарядов ежемесячно, затем с 48 до 57 тысяч, в начале 2025 — до 80 тысяч снарядов и до 100 тысяч — до конца 2025-го.
Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине тысячи изъятых иранских вооружений и боеприпасов.
Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что на Украину не отразится отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти.
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