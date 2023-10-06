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Астрологический прогноз на 6 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 октября

Золотой ключик - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успех будет ждать, прежде всего, тех, кто верит в свои силы. Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.

Символ дня: Золотой ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой неврит. 

За какую часть тела отвечает: поясница, крестец. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться не столько серьезной, сколько продолжительной, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и принять рекомендованные им меры. 

Питание дня: растительную пищу необходимо предпочесть мясной и рыбной, от сладкого также желательно отказаться. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде. 

Магия и мистика дня: гадание окажется удачным только в том случае, если его предметом станет моральная сторона жизни – например, любовь. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, дают рекомендации относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя раскрывать чужие тайны третьим лицам – последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Цитата дня: "Сколько бы мудрых слов ты ни прочел, сколько бы ни произнес, какой тебе от них толк, если ты не применяешь их на деле. " (Будда). 

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Дата публикации
Просмотры
256
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