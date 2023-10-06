Астрологический прогноз на 6 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет ждать, прежде всего, тех, кто верит в свои силы. Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.
Символ дня: Золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой неврит.
За какую часть тела отвечает: поясница, крестец.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться не столько серьезной, сколько продолжительной, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и принять рекомендованные им меры.
Питание дня: растительную пищу необходимо предпочесть мясной и рыбной, от сладкого также желательно отказаться.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: гадание окажется удачным только в том случае, если его предметом станет моральная сторона жизни – например, любовь.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, дают рекомендации относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: ни в коем случае нельзя раскрывать чужие тайны третьим лицам – последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Цитата дня: "Сколько бы мудрых слов ты ни прочел, сколько бы ни произнес, какой тебе от них толк, если ты не применяешь их на деле. " (Будда).
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