Астрологический прогноз на 6 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет ждать, прежде всего, тех, кто верит в свои силы. Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой неврит.

За какую часть тела отвечает: поясница, крестец.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться не столько серьезной, сколько продолжительной, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу и принять рекомендованные им меры.

Питание дня: растительную пищу необходимо предпочесть мясной и рыбной, от сладкого также желательно отказаться.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: гадание окажется удачным только в том случае, если его предметом станет моральная сторона жизни – например, любовь.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, дают рекомендации относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: ни в коем случае нельзя раскрывать чужие тайны третьим лицам – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Цитата дня: "Сколько бы мудрых слов ты ни прочел, сколько бы ни произнес, какой тебе от них толк, если ты не применяешь их на деле. " (Будда).

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