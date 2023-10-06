Астрологічний прогноз на 6 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекатиме насамперед на тих, хто вірить у власні сили. Можна виконувати важливі угоди та укладати серйозні договори.

Символ дня: золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: багряний, червоний, пурпуровий.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний неврит.

За яку частину тіла відповідає: поперек, криж.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, може виявитися не настільки серйозною, наскільки тривалою, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря і вжити рекомендованих ним заходів.

Харчування дня: рослинній їжі необхідно віддати перевагу перед м'ясною та рибною, від солодкого також бажано відмовитися.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для роботи в саду й на городі.

Магія та містика дня: ворожіння виявиться вдалим лише в тому разі, якщо його предметом стане моральний бік життя – наприклад, кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай дають рекомендації щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: в жодному разі не можна розкривати чужі таємниці третім особам – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Цитата дня: "Скільки б мудрих слів ти не прочитав, скільки б не сказав, який тобі від них зиск, якщо ти не застосовуєш їх на ділі" (Будда).

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